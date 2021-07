annonse

annonse

Tross konkurser og ledighet har mange nordmenn kommet seg økonomisk velberget gjennom COVID-19-pandemien.

Blant annet har husholdningenes kredittgjeld overraskende gått ned. At folk minst bruker like mye penger under pandemien som de gjorde før, bekreftes også av en mynthandler og to kunstauksjonister i Oslo overfor Resett.

De forteller om økt omsetning under pandemien, herunder malerier som går for millioner. Gull og sølv til investering selges det også mer av.

annonse

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang.

Ikke abonnent? Les mer her. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 Brukernavn: Passord: