annonse

annonse

I mars holdt en kvinne sin venstre hånd like over grensen mot Russland i Sør-Varanger i Finnmark. For dette har hun nå fått en bot på 8.000 kroner.

Kvinnen klatret opp på en varde ved Treriksrøysen i Pasvik. Da hun holdt armene rundt varden, kom hun til å holde sin venstre hånd over den norsk-russiske grensen. Det skriver VG.

Et av videoovervåkingskameraene langs grensen fanget trolig opp hendelsen, skriver avisen.

annonse

– Det er veldig mange turister som ikke er klar hvor strengt dette faktisk er, men rettsvillfarelse er ikke en unnskyldning her. Bøtene er høye for å forhindre at også andre personer krysser grensen, sier politiadvokat Lisa Moon Sneve i Finnmark politidistrikt.

Kvinnen har ikke vedtatt boten. Dermed risikerer hun å enten måtte betale 9.600 kroner eller sone 19 dager i fengsel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474