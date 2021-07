annonse

Robert F. Kennedy blir stemplet som «konspirasjonsteoretiker og vaksinemotstander» i ny NRK-artikkel.

NRK viser til en rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH) som utpeker 12 personer, «the disinformation dozen». CCDH mener personene er de «farligste vaksinemotstanderne i USA».

– Felles for de 12 er at de sprer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om korona og koronavaksinen på sosiale medier, skriver NRK.

«Farlig»

Statskanalen skriver videre at de 12 personene som er blitt nevnt som de «farligste vaksinemotstanderne» er valgt ut fordi de har mange følgere på sosiale medier.

Blant dem er dommer, tidligere radiovert, forfatter og miljøvernaktivist Robert F. Kennedy Jr., nevø til tidligere president John F. Kennedy.

Ifølge NRK skal Kennedy ha havnet på listen fordi han har en hjemmeside der han advarer mot coronavaksinering og at den kan skade barn, samt nervesystemet, immunforsvaret og indre organer.

NRK har ikke lagt ved sitater fra Kennedy, eller hva han har uttalt i mange intervjuer om sin vaksineskepsis. De har heller ikke tatt med i artikkelen at Kennedy selv hevder at han ikke er «vaksinemotstander», men jobber for tryggere vaksiner.



I et intervju med Fox News i 2017 forklarte han i detalj hvorfor han er skeptisk til diverse vaksiner. Du kan se den her:

Store demonstrasjoner

CCDH har fulgt 425 kontoer som deler vaksinemotstand- og skepsis. Kontoene har til sammen 59,2 millioner følgere.

– Det er mange, mange mennesker som deler innholdet, men en liten gruppe som produserer det, skriver CCDH i rapporten.

Ifølge NRK vil CCDH stoppe det de mener er feilinformasjon og konspirasjonsteorier på sosiale medier.

Det har vært store protester verden rundt de siste månedene om vaksinetvang og såkalte coronapass, der man på enkelte steder må vise frem at man er fullvaksinert.

I en demonstrasjon i Paris deltok over 100 000 mennesker som protesterte mot vaksinetvang og coronapass i landet.

Vil pause vaksinering

I Norge har MDG-politiker Susanne Heart skrevet et åpent brev til Regjeringen der hun vil at vaksineringen blir satt på pause.

– Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi?

– Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort? het det i brevet som også ble lagt ut på Facebook.

Solberg-regjeringen har ikke pauset vaksinering i Norge som pågår for fullt.

