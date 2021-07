annonse

Barack Obama og Bruce Springsteen gir ut bok sammen som er bygget på samtalene i sin podkast om sterke og svake sider ved det USA de elsker.

Forlaget Random House kan meddele at bokidéen til de to følger de åtte radioprogrammene de tok opp under tittelen Renegades: Born in The USA, og som ble lansert av Spotify.

Barack og Bruce kan ved første øyekast synes som et temmelig umake par, men de har næret et vennskap og en interesse for hverandres høyst forskjellige bakgrunn og livsløp over flere år.

Podkasten gir et innblikk i to modne menns syn på rasisme, musikk, oppvekst, mannsroller, politikk og kanskje mest av alt, det USA de ønsker skal finne harmoni og en balanse mellom utfordringer og motsetninger.

Boken slippes 26. oktober og vil inneholde både tekster og bilder som ikke er vist før. Rockeren Bruce viser frem håndskrevne vers, og den tidligere presidenten publiserer tidligere taler ispedd egne kommentarer.

– På hver vår måte har Bruce og jeg vært på parallelle reiser for å forstå dette landet som har gitt oss begge så mye. Vi forsøker å knytte våre egne liv og erfaringer til den overordnede historien om USA, skriver Obama i forordet.

