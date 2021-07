annonse

I en meningsmåling sier hele 63 prosent nei til gjeninnføring av arveavgiften. 15,7 prosent vet ikke.

Det er var Erna Solbergs regjering som fjernet arveavgiften i 2014. I dag er det kun SV, MDG og Rødt som vil ha den tilbake. Klassekampen skriver at arveavgiften vil nok bli et tema under en eventuell regjeringsforhandling om det blir et rødgrønt flertall etter valget.

Undersøkelsen til Sentio viser at velgerne vil ikke ha avgiften tilbake. Men det avhenger av valgresultatet, kommer SV, og kanskje også Rødt og MDG på vippen så kan de presse Ap og Sp. Men uansett er det flertall på Stortinget for å ikke gjeninnføre den.

