Joe Biden vekker oppsikt igjen.

USAs president Joe Biden har ved flere anledninger fått mange til å riste på hodet etter merkelige uttalelser.

78-åringen liker ikke alltid ubehagelige spørsmål, noe flere har fått føle på kroppen. Under et intervju før presidentvalget var det mange som stusset da han glefset til en CBS-reporter som spurte om han hadde tatt en kognitiv test.

– Nei, jeg har ikke tatt en test! Hvorfor i helvete skal jeg ta en test? Kom igjen, mann! Det blir som å spørre deg før du intervjuet meg, har du tatt en test om du har tatt kokain. Hva tror du? Hæ? Er du en narkoman? svarte Biden.

De mange oppsiktsvekkende uttalelsene har fått mange til å reagere. Blant annet har den populære podcast-giganten Joe Rogan stilt spørsmål om Joe Biden er mentalt skikket til å være president.

Joe Rogan on Joe Biden:

“I believe there is also a large group of people that are very uncomfortable with a man who seems to be mentally compromised winning the election and doing so by hiding." pic.twitter.com/eEyCrZaGD2

— Daily Caller (@DailyCaller) August 5, 2020