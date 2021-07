annonse

Aftenposten beklager en artikkel fra 2012 der de publiserte Utøya-overlevendes politiavhør om terrorangrepet og ga en nøyaktig beskrivelse av det som skjedde.

– Vi så ikke hvor traumatiserende artikkelen var, skriver nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i en kommentar.

– Aftenposten så ikke rekkevidden av hvor traumatiserende artikkelen var for unge mennesker i en allerede svært sårbar situasjon. Vi beklager at den ikke ble løst på en mer hensynsfull måte, skriver hun.

Flere skal ha prøvd å stanse saken. Artikkelen ble klaget inn til PFU, men ble ikke felt.

Beklagelsen kommer etter at Lars Fjærli Hjetland, som overlevde terrorangrepet på Utøya, denne uken kritiserte Aftenposten og bruken av politiavhørene. Han forsøkte å stanse saken i 2012.

– Det var et avhør om mitt mest sårbare øyeblikk, og innholdet skulle brukes i en sak mot oss om bord, skrev Lars Fjærli Hjetland, som overlevde terrorangrepet på Utøya.

I andre saker fra Aftenposten er overlevende intervjuet og fikk se gjennom både tekst og bilder på forhånd. Slik var det ikke i artikkelen om MS Torbjørn, skriver nyhetsredaktøren.

– Vi beklager at artikkelen ble løst slik, og at det har vært en tilleggsbelastning for Hjetland og andre om bord.

Men Aftenposten har ikke kommet med noen korrigeringer av innholdet og beskrivelsene som ble presentert. Det er således selve sannheten om det som skjedde, de beklager å ha kommet ut med i det formatet det ble.

«Artikkelen baserte seg på lekkede politiavhør av dem som var om bord. Det var avhør av hovedsakelig unge AUF-ere som nettopp hadde overlevd et terrorangrep. Vi vurderte at forklaringene deres var av stor offentlig interesse. Hensikten med artikkelen var å gi en nøktern gjengivelse av hva som skjedde basert på det som ble fortalt på et tidlig tidspunkt,» skriver Strøm-Gundersen.

I Aftenposten-artikkelen gis en detaljert beskrivelse av at et fåtall personer med AUF-leder Eskil Pedersen og hans rådgiver ombord tar ferjen med ut fra land og at de overtaler kapteinen til å ikke dra tilbake til Utøya for å redde flere ungdommer.

Eskil Pedersens flukt fra øya har blitt kritisert, blant annet av andre overlevende.

