– Det er lov å kjenne på raseriet, sa Erna Solberg da hun talte på tiårsdagen etter Utøya-angrepet.

Under tiårsmarkeringen av 22. juli sa statsminister Erna Solberg (H) under en tale i Regjeringskvartalet at «vi ikke må la hatet stå uimotsagt».

– Tiden leger dessverre ikke alle sår. De 77 menneskene som brutalt ble drept er fortsatt borte, sier hun.

Statsministeren gjentok ordene «hatytringer» ofte i sin tale. Hun sa at det er lov å «kjenne på raseriet».

Solberg sa det er viktig at «vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor».

HRS

Talen ble lagt ut på Solbergs Facebook-side der hun ble hyllet av den kontroversielle bloggeren Hege Storhaug.

– Takk for kloke og varme ord, Erna, skrev Storhaug.

Det er kommet mange reaksjoner i kommentarfeltet.

Noen ber Solberg «skamme seg» fordi hennes regjering finansierer Storhaugs nettside Rights.no.

– Stanse støtten til HRS klarte du ikke å gjøre, Erna. Du sier at man ikke skal tie de som sprer hat og hatefull ideologi fordi de er en del av demokratiet (selv om det medfører at hatet og volden vokser). Vårt demokrati ødelegges av disse kreftene. Det må du selv innse. Samtidig som du fordømmer disse menneskene, så krever du at de skal ha en plass i samfunnet. Du taler med to tunger. Du har aldri vært min statsminister, du er ikke et godt menneske. Skam deg. Du er en skam for dette land og vår historie, skrives det.

