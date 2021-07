annonse

– Du får nærmest en frykt for å tjene for mye.

Leah Olafsen og mannen Magne Vaagbø har vært ufrivillige leietakere i mer enn et halvt liv. I et intervju med Nettavisen uttrykker de seg kritisk om ordningen med kommunale boliger.

– Det kommunale skal hjelpe folk til å komme videre, men det blir en stopper på grunn av usikkerhet, eller at du ikke får mulighet til å spare opp til depositum eller egenandel til å kjøpe egen leilighet, sier Olafsen til Nettavisen.

– Tjener du mer mister du boligen din. Alle trenger et sted å føle seg hjemme. Det blir en fattigdomsfelle, man kommer seg egentlig ikke ut av det.

Usikkerhet

Familier, lavtlønnede og unge mennesker forblir ufrivillig leietagere i mange år. Noen forblir det livet ut.

– Den økonomiske usikkerheten har vært vanskelig. Du finner en måte hvor du sørger for at du bor trygt, du sørger for å ikke tjene for mye, forteller Leah Olafsen.

Tall

Ifølge tall fra SSB bor 962.414 personer i leid bolig. Dette utgjør 580.032 norske husholdninger. 23,6 prosent av befolkningen tilhører en husholdning der boligen leies.

Ifølge Oslo kommunes må enslige tjene mindre enn fire ganger grunnbeløpet, rundt 425.000 kroner, for å oppfylle kravene som leietager av kommunale boliger. For par er det fem ganger grunnbeløpet, noe som tilsvarer 531.995 kroner.

– Du får nærmest en frykt for å tjene for mye, sier Leah Olavsen.

