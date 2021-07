annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug støtter Fabian Stang etter sistnevntes omstridte 22. juli-utspill.

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en uttalelse til VG.

Den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang har blitt gjenstand for kraftig kritikk etter at han torsdag la ut en Facebook-post der han beskyldte Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre tragedien 22. juli til «partipolitikk».

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang i innlegget, som nå er slettet.

Nå får han altså støtte fra Sylvi Listhaug, som tror at Stang gir uttrykk for det mange mener.

Angrer

Stang selv forklarer slettingen av innlegget slik:

– Jeg angrer på at jeg turte å si det jeg mente om det jeg oppfattet som kritikk av mine partikolleger og meg, sa Stang til NRK.

Statsminister Erna Solberg har gitt uttrykk for at hun ikke er på line med sin partifelle Stang.

– Jeg er jo ikke enig med ham i vurderingen av hva Jonas Gahr Støre har sagt, sa Solberg til VG etter minnekonserten torsdag.

– Jeg oppfatter ikke at Arbeiderpartiet har angrepet Høyre, la hun til.

