Frankrikes president Emmanuel Macron bytter ut sin telefon, fordi den kan ha vært infisert av et spionprogram, utviklet av israelske NSO Group.

Macron en av minst 14 statsoverhoder og statsledere som kan ha blitt overvåket ved hjelp av spionprogrammet, ifølge flere medier

Torsdag nektet en talsmann for NSO Group for at Macron var å finne på listen over telefoner der Pegasus-programvaren kan ha vært plantet.

Macron vil likevel ikke ta noen sjanser, og innkalte torsdag det franske sikkerhetsrådet til hastemøte for å drøfte spionverktøyet.

Under møtet beordret Macron en «styrking av alle sikkerhetsprotokoller». Senere ble det opplyst at han selv hadde skiftet både telefon og telefonnummer.

