Frp-leder Sylvi Listhaug blir kraftig kritisert av kulturminister Abid Raja (V) etter at hun støttet tidligere Oslo-ordfører Fabian Stangs (H) 22. juli-innlegg.

– Jeg vil be Sylvi Listhaug trå ekstremt varsomt inn i debatten, sier Raja til VG.

Listhaug gikk fredag ut med en ordknapp støtte til uttalelsen som tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang skrev på Facebook ved tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren. I posten kritiserte Stang Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre terroren «partipolitisk».

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener, skrev Listhaug i en uttalelse til VG fredag.

Det får Raja til å reagere.

– Det er slike utspill som faktisk nører opp under både fremmedhat og myter rettet mot politikere for eksempel i Arbeiderpartiet og AUF, sier Raja, som sier han gir Støre helhjertet støtte.

Frp-rådgiver Espen Teigen sier at Listhaug ikke ønsker å kommentere Rajas utspill.

Støre uttalte på tiårsmarkeringen for 22. juli-terroren at høyresiden har et særlig ansvar for å trekke grenser mot det høyreekstreme tankegodset. Stang refset deretter Støre i et Facebook-innlegg som han slettet like etterpå.

