Partiet Sentrum vil ha «Ytringsansvarskommisjon». Den skal vurdere ytringsfrihetens grenser mot terror, radikalisering og ekstremisme.

– Vi har alle et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi kan ytre oss for å begrense faren for terror og ekstremisme, og de radikalisertes mulighet til å rekruttere flere, skriver Geir Lippestad i Vårt Land, og retter en pekefinger mot HRS:

– Ytringsansvar er noe vi alle har og bør ta, ikke minst politikere og offentlige personer. Hatkriminalitet kan ikke skjule seg bak ytringsfriheten. Jeg tenker på aktiviteter i regi av organisasjonen HRS.

22/7-terroristens forsvarer skriver at Sylvi Listhaug og Frp tar feil når de bruker hans navn og partiet Sentrum i en nyhetssak som legitimerer HRS sin virksomhet.

– For vi vil nemlig fjerne statsstøtten til denne og andre organisasjoner som aktivt motarbeider inkludering og bidrar til hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Jeg vil ikke være et sannhetsvitne for Frp sin politikk.

Lippestad vil også ha mangfoldskompetanse inn i styrer, råd og utvalg. Han mener det vil sikre en opplæring i verdien av mangfold. Han mener at mangfold er en ressurs, og at verdien av forskjellighet må vises frem. Han vil også løfte kampen mot rasisme opp på den politiske agendaen.

Sentrum-lederen hevder videre at negative holdninger til muslimer er et problem, og at det har vært en økning av hatkriminalitet.

– Vi må stå opp mot polariserende retorikk som oppfordrer til hatefulle ytringer. Det går en linje fra hatefulle ytringer, til radikalisering og ekstremisme. Vi har alle ytringsfrihet, og samtidig et ansvar for hvordan vi ytrer oss, mener Lippestad.

