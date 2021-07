annonse

22. juli minnes vi alle de som måtte bøte med livet i et grusomt høyreekstremt terrorangrep, bare fordi de våget å mene noe, og fordi de var i AUF. Det er ikke rom for stort mer enn en overveldende følelse av empati for de etterlatte og pårørende. Det er utrolig viktig nå at vi står sammen og slår ring rundt hverandre, alle vi som til tross for våre uenigheter holder oss innenfor det liberale demokratiet. Alle vi som er imot vold og ekstremisme.

Dessverre er det grunn til å være bekymret for at debattklimaet er blitt mer fiendtlig og egnet for å skape grobunn for ekstreme holdninger og hat mot meningsmotstandere. Folk karakteriserer hverandre og tror veldig ille om «de andre». Etter 22. juli bør folk vite bedre enn å kalle AUF-ere for landsforrædere, som om de med viten og vilje og ondskap i hjertet har forrådt landet sitt. Det er grusomt. Det er sånt som bare skader og bidrar til et mer hatsk klima.

Giftig klima

Dette har også noe sammenheng med årsaken til at jeg nylig tok helt pause fra sosiale medier. Noen ganger blir det bare så giftig. Vi er virkelig ikke snille med hverandre. Noen ganger er vi direkte avskyelige i møte med mennesker vi ikke engang har møtt. Vi er ikke villige til å legge noe godvilje til. Er man uenig med noen, så antar man ting, nedsettende og kleine ting, om vedkommende. Man tolker ting i verste mening. Man greier ikke å finne det i seg å tenke at noe den andre sa kan ha kommet feil ut, og at man skal være litt raus. I stedet for å følge opp med et spørsmål for å finne ut mer om vedkommendes faktiske intensjoner, så går man til angrep. Man tillegger folk onde hensikter.

Jeg har vært skyldig. Andre folk på høyresiden er skyldige. Folk på venstresiden er også skyldige. Vi er flere om å bære et ansvar. Det jeg refererer til her er en av årsakene til polarisering. Et hatsk og uforsonlig debattklima bidrar til radikalisering. Det må man ikke være forsker for å se.