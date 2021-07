annonse

Ja, du leste riktig.

Jonas Gahr Støre ble utfordret av Ervin Kohn, tidligere nestleder i Antirasistisk Senter, på hva Arbeiderpartiet vil gjøre for å bekjempe rasediskriminering. I sitt svar i Vårt Land skriver Støre oppsiktsvekkende at haslhuggingen av den franske læreren Samuel Paty var et av «det høyreekstreme hatets tragiske konsekvenser».

– Jeg deler Ervin Kohns bekymring for fremveksten av hat og rasisme fra ekstremistiske høyreradikale miljøer. Arbeiderpartiet vet altfor godt hvor hardt og brutalt handlinger som avles av disse holdningene, kan ramme, skriver Støre.

Deretter kommer den oppsiktsvekkende passasjen hvor Støre nevner flere terroraksjoner, vold og kriminalitet som beviselig er utført av mennesker som hevder seg motivert av islam, men hvor han legger ansvaret på det «høyreekstreme hatet».

«De siste årene har det vært flere angrep på synagoger i hele Europa, der mennesker har blitt drept av ekstremister med antisemittiske holdninger. Det er mindre enn to år siden Philip Manshaus tok livet av sin egen søster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Politiet konkluderte med at drapet var rasistisk motivert. Etter drapet dro Manshaus til Al-Noor Islamic Centre i Bærum hvor han skjøt på medlemmer av moskéen. Det uttalte målet var å drepe og skape frykt blant norske muslimer. I fjor høst ble den franske læreren Samuel Paty halshugget av en islamistisk terrorist, fordi han underviste elevene sine om ytringsfrihet. Dette er bare noen av det høyreekstreme hatets tragiske konsekvenser. Listen er deprimerende mye lengre», skriver Støre.

Både høyreekstreme og islamister har angrepet jøder og jødiske mål i Europa de siste årene. Men at en lang rekke av disse antisemittiske angrepene har kommet fra muslimsk hold, nevner ikke Støre med et ord i sin kronikk. Han skaper snarere inntrykk av at alle angrepene kommer fra såkalte høyreekstreme.

Seneste i Oslo denne våren ble det ropt slagord om jødeutryddelse under en Palestinademonstrasjon.

I november 2020 ble fire mennesker drept i Wien av en 20 år gammel IS-sympatisør med bakgrunn fra Nord-Makedonia.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel at Støre til og med legger skylden på høyreekstreme krefter for drapet på Samuel Paty. Paty fikk halsen skåret over av en 18 år gammel tsjetsjensk gutt, Abdullakh Anzorov, i Paris etter protester i islamske miljøer over at han viste en karikatur av profeten Muhammed i forbindelse med en undervisningstime om ytringsfrihet.

Resett har tatt kontakt med Støres pressekontakter med følgende spørsmål:

– Kan dere utdype på hvilken måte en islamists halshugging av en fransk lærer er en av konsekvensene av det «høyreekstreme hatet»?

– Eller har det skjedd en forkorting av innlegget som har endret meningen? Vil dere i så fall ta kontakt med Vårt Land for å rette opp inntrykket som er skapt?

Mer enn 24 timer etter at vi tok kontakt, har vi fortsatt ikke fått svar selv om vi positivt vet at spørsmålene er mottatt av Støres presserådgiver Tale Jordbakke. Innlegget i Vårt Land er heller ikke endret.

Det tyder på at ordlyden ikke er en feiltakelse. Spørsmålet man kan stille i oppfølgingen er om Arbeiderpartiets posisjon heretter er å omtale jihadister og islamister som høyreekstreme.

Alternativt mener Støre at læreren Samuel Paty var høyreekstrem siden han viste karikaturene til elvene, og at han slik sett hadde seg selv å takke for at han ble drept av en islamist.

Resett vil oppdatere saken hvis vi får svar fra Jonas Gahr Støre.

