Hvorfor går klimafornektere løs på barn som står i bresjen for vårt klima og som brenner for å ta vare på vår fremtid?

– Det er trist at voksne mennesker tillater seg å hovmodig kritisere en ny generasjon som ikke vil arve vår store idioti, skriver Petter Farstad i Nettavisen. Han er samfunnsdebattant, og mener at noen hater Greta:

– Det finnes dessverre alt for mange der ute som ikke forstår alvoret. Og det finnes alt for mange der ute som har lagt Greta Thunberg og andre klimaforkjempere for hat på grunn av deres klimaengasjement.

Farstad som også er skribent i Utrop der han kritiserer Sylvi Listhaug, sier at mennesker over hele verden allerede nå kjenner klimaendringene på kroppen. Han nevner ekstremvær, hete og tørke, og at det bare er en forsmak:

– Havet vil stige. Dyrearter vil bli utryddet. Økosystemer vil kollapse. Matproduksjonen vil svikte. Folk vil bli drevet på flukt. Klimaet er under dramatisk endring og noe må gjøres. Vi mennesker endrer oss ikke før vi må, og da kan det være for sent, men han ser et lys i tunnelen:

– Dagens ungdom vokser opp i klimakrisens tid, og i stedet for å bli tatt på alvor, blir ungdommen latterliggjort. Det er trist at voksne mennesker, generasjonen som har forgiftet, forurenset og bedrevet rovdrift på jordens ressurser, tillater seg å hovmodig kritisere en ny generasjon som IKKE vil arve vår store idioti og dumskap som nå rammer en hel verden.

Han sier videre at det finnes mennesker som ikke tror på forskning og menneskeskapte klimaendringer. Han mener de lukker øynene i den tro at forskere farer med fake news, at klimakrisen er vår tids største konspirasjonsteori og at vi ikke har noenting å bekymre oss over.

– Når voksne mennesker er mer opptatt av å hetse en jente på 18 år enn å ta innover seg den største utfordringen menneskeheten har stått ovenfor, da er det mange som har skjønt lite spør du meg, avslutter Farstad.

