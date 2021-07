annonse

Klassekampen har spurt politikere om hvorvidt begrepet «snikislamisering» hører hjemme i en borgerlig regjering. Det er SV-er og redaktør Snorre Valen som kritiserer Frp for å ha normalisert bruken av begrepet.

Ola Svenneby, leder av Unge Høyre, mener ifølge den revolusjonære avisen at begrepet snikislamisering er uanstendig å bruke. Men det skal ikke ekskludere fra en regjering.

– Svaret på det er nei. Det kommer an på hva man legger i ordet. Når Siv Jensen bruker det, snakker hun om parallellsamfunn. Det som gjør snikislamisering problematisk, er hvilken kontekst det brukes i, spesielt når en vet at den vanligste er Eurabia-konspirasjonen, sier Svenneby.

«Konspirasjonsteorien om Eurabia baserer seg på at ledende europeiske samfunnstopper samarbeider med arabiske statsledere for å gjøre Europa til en islamsk koloni», skriver Klassekampen.

Astrid Hoem, leder i AUF, sier at hun forventer at regjeringsmedlemmer ikke skal lefle med konspirasjonsteorier.

– Vi forventer jo at enhver regjering ikke har statsråder som forfekter konspirasjonsteorier, sier hun.

Unge Høyre-lederen vil på sin side heller «irettesette».

– Om en politiker bruker dette ordet uansett betydning, bør vedkommende irettesettes. Man må forklare hvorfor dette er et upassende begrep.

– Absurd

Frp-leder Sylvi Listhaug er forelagt påstandene. Hun svarer Klassekampen på denne måten:

– Det er helt absurd at Klassekampen aksepterer et sånt premiss. Snikislamisering er ingen konspirasjonsteori. Å kalle det noe slikt er bare en stygg hersketeknikk for å kneble debatten.

Videre skriver hun:

«Det overveldende flertall av muslimer er vanlige folk som går i moskeen, som har jobb og familie som de fleste andre og som selvsagt ikke har noen ønsker om å islamisere vesten. Samtidig vet vi at det finnes islamister som vil gjøre akkurat det. Det begrepet handler om er at samfunnet tar små skritt for å tilpasse seg særkrav fra en liten del av den muslimske befolkningen. Som for eksempel å fjerne kravet om å vise ørene på passfoto, som trengs av sikkerhetsmessige grunner, eller krav om kjønnsdelt svømmeundervisning.»

Siv Jensen definerte i et innlegg i VG i 2019 at snikislamisering skjer «når vi stilltiende aksepterer religiøse særkrav og praksis som strider mot måten vi lever livene våre i Norge».

– Siden 2009 har venstresiden med jevne mellomrom kritisert meg for begrepet snikislamisering. Jeg har aldri beklaget det, og ser ingen grunn til å gjøre det nå heller. Tvert om, skrev hun videre.

