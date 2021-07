annonse

Helt ærlig, ytrer man seg i det offentlige rom så må man også tolerere å få motbør.

Det være seg i innboksen, på telefonen og i sosiale medier. Det er en del av det å utøve sin rett til å ytre sin mening. Andre må få lov å si deg imot.

Har man ikke mage til å tolerere dette så bør man heller ikke utale seg offentlig.

Etter flere år som kronikkskribent så har jeg relasjoner til hvilke tilbakemeldinger man får av å uttale seg offentlig.

Og de er definitivt ikke bare positive.

Men om man skal la noen ytringer fra enkeltpersoner stoppe en fra å ytre seg om sin mening. Ja da har kritikerne oppnådd det de ville.

Klart man skulle ønske at alle oppførte seg høflig og holdt seg til sak og ikke person.

Men det er ikke den verden vi lever i. Og det må man og ta innover seg før man velger å gå offentlig ut med sine meninger og synspunkt.

Saken i BT der Mikael Bruun fikk kritikk for å forsvare retten til å være motstander av kvinnelige prester. Her har vel og journalistene en jobb å gjøre om de skjønner at intervjuobjektet ikke er klar over omfanget og reaksjonene som kan komme av slike uttalelser.

Men som skrevet man tar ikke bladet fra munnen i det offentlige rom om ikke man har mage til å ta imot det som måtte komme av andre meninger.

Etter noen år som kronikkskribent i blant annet Resett så har jeg mottatt min del av «destruktive» meldinger både på telefon og per mail mm. Men de meldingene skal på ingen måte kunne definere meg som skribent til å ytre mine meninger. Jeg kommer aldri til å forbli taus. Og det synes jeg heller ikke andre skal gjøre.

Man må kunne stå for det man sier og tåle den motbøren som kommer av andres meninger.

