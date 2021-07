annonse

Han er optimist selv om delta sprer seg fort.

Han sier at Norge vil komme bedre ut enn land med lavere vaksinedekning, og forteller at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg lave.

– Det ser ut som det blir en bedre høst enn det var i fjor, og det tror jeg vi skal være glade for, sier han til VG.

Han sier videre at Norge kan bli et av landene i verden med best befolkningsimmunitet mot coronaviruset. Det begrunner han med stor oppslutning rundt vaksinering. Over 90 prosent har takker ja til vaksinetilbudet.

– Det gjør jo at konsekvensene av eventuelle smitteutbrudd i høst vil bli langt mindre i Norge enn i land som har en liten vaksinedekning, så vi har mange fordeler.

Men Nakstad understreker at fullvaksinerte må fortsatt være forsiktige, også for andre. De kan bli alvorlig syke.

– Også de som faktisk ikke kan ta vaksine, sier han.

