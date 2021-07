annonse

I et forsøk på å hindre at Taliban erobrer nye områder, innfører Afghanistans regjering nattlig portforbud i 31 av landets 34 provinser.

De siste månedene har Taliban tatt kontroll over store deler av landet, inkludert grenseoverganger til naboland. Regjeringen i Kabul sitter igjen med lite annet enn en samling provinshovedsteder som stort sett må få forsyninger og forsterkninger fra luften.

Taliban har omringet flere av provinshovedstedene, og myndighetene frykter at de skal falle. Håpet er at et nattlig portforbud skal gjøre det vanskeligere for opprørerne å rykke frem.

Portforbudet gjelder fra klokken 22 om kvelden til klokken 4 neste morgen, sier en talsmann for det afghanske innenriksdepartementet ifølge NTB.

