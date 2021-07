annonse

Journalister vil ha dramatikk. Spesielt når det er muligheter for å understreke klimaendringer.

–Susanna Ohlen (39) er journalist i den tyske TV-kanalen RTL og har rapportert fra byen Bad Münstereifel, et av de flomrammede områdene denne uken. Men et kamera fanget opp at hun bevisst smurte seg inn med leire før en sending.

Ohlen er personsonen med lyseblå skjorte på videoen under. Man kan se hvordan hun bøyer seg ned, tar leire og smører det i ansiktet. Kamerafolkene står i bakgrunnen.

– For meg som journalist skulle dette aldri ha skjedd. Men som menneske, som føler med alle de berørte og deres lidelser, skjedde det likevel. Jeg ber om tilgivelse, skriver Ohlen på Instagram.

– Oppførselen til vår journalist var klart i strid med de journalistiske grunnprinsipper og vår egen standard. Straks vi ble informert mandag, sendte vi vedkommende hjem på tvungen ferie, heter det i en kunngjøring fra RTL.

