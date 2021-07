annonse

annonse

Rodney Alcala, som var dømt til døden for drap på fem unge kvinner på 1970-tallet, har dødd i fengsel.

77 år gamle Alcala ble i 2010 dømt til døden for fem drap. Ett av ofrene var en 12 år gammel jente. Drapene ble begått mellom 1977 og 1979. I den samme perioden deltok Alcala i et sjekkeprogram på TV, noe som førte til at han fikk tilnavnet The Dating Game Killer, skriver NTB.

Les også: USAs verste seriemorder er død

annonse

Myndighetene mener han kan ha så mange som 130 liv på samvittigheten over hele USA.

California har ikke henrettet noen siden 2006.

Les også: Ted Bundy: Den intelligente seriemorderen

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474