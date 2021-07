annonse

Joe Biden ville trolig sammenlikne vaksineskepsis med det å tro på romvesener og vesener på månen, men måten det kom frem på, skaper reaksjoner. Nå krever folk at Joe Biden tar en kognitiv test for å finne ut om han er ved sine fulle fem.

I forrige uke var det mange som ristet på hodet da de ble vitne til den ene merkelige seansen etter den andre i forbindelse med Joe Bidens opptreden i «CNN Presidential Town Hall with Joe Biden».

Da en reporter spurte Biden om det var personer i det demokratiske partiet som ville avvikle pengestøtte til politiet, ble Biden sint og glefset:

– Er det folk i det republikanske partiet som tror vi suger blodet ut av barn?

Månen og romvesener

Svaret sjokkerte mange og Biden ble heftig diskutert på sosiale medier.

Men selve intervjuet med CNN har også skapt mye debatt. Da Biden spurte om CNN-programleder Don Lemon var vaksinert, og fikk ja til svar, begynte den amerikanske presidenten å snakke usammenhengende om romvesener og folk på månen.

– Er du ok? Jeg mener, du virker … Nei, det fungerer. Eller du, du vet – eller moren og faren, eller naboen, eller når du går i kirken, eller når du er – nei, jeg mener det virkelig. Det finnes pålitelige samtalepartnere. Tenk på folket – hvis barnet ditt ønsket å finne ut om det var eller ikke var – en mann på månen, eller hva som helst – du vet, noe, eller, du vet, om disse romvesnene er her eller ikke – du vet, hvem er menneskene de snakker med utover barna som elsker å snakke om det? De går til folk de respekterer, og de sier: «Hva synes du?» Og så burde de spørre andre mennesker – folkene der – alt fra lærerne deres til deres prester, til folk de stoler på, sa Biden.

Kritikken mot Biden har haglet i ettertid og flere amerikanere er bekymret for om de har en frisk person i det hvite hus.

Den republikanske senatoren Ronny Jackson sa i et intervju med Fox News at Joe Biden må ta en kognitiv test for å bevise at det ikke er noe galt med ham.

– Noe er alvorlig galt med Biden – og det blir bare VERRE! Det er forbi punktet hvor det er flaut. Han er fortapt. Han er forvirret. Han kan knapt sette sammen en sammenhengende setning. Han MÅ ta en kognitiv test og publisere resultatene! sa Jackson.

Narkoman

Før valget i fjor var det også mange som mente Biden burde tatt en kognitiv test.

Da han ble spurt om han hadde tatt en test i et intervju med CBS, ble Biden sint og spurte om reporteren hadde tatt kokain.

– Nei, jeg har ikke tatt en test! Hvorfor i helvete skal jeg ta en test? Kom igjen, mann! Det blir som å spørre deg før du intervjuet meg, har du tatt en test om du har tatt kokain. Hva tror du? Hæ? Er du en narkoman? svarte Biden den gangen.

