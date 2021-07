annonse

Noceboeffekten er nok mindre kjent enn placeboeffekten, men muligens mer utbredt. I motsetning til placeboeffekten gir den personer følelsen av ubehag selv om det ikke finnes objektivt grunnlag for dette.

For noen år siden gikk det hull på en postforsendelse i Vestfold, og et hvitt pulver drysset ut. 44 mennesker ble sendt til sykehus, og flere hadde symptomer som svie i halsen og rød hud. Analyser fra Forsvarets forskningsinstitutt viste imidlertid at pulveret var hvetemel.

Massemedia kan få flere til å reagere på en innbilt fare. Etter at portugisisk TV viste såpeoperaen Jordbær med sukker der personer blir smittet av et farlig virus, ble mange TV-seere syke med lignende symptomer og flere skoler måtte stenge. Portugisiske helsemyndigheter konkluderte derimot med at viruset ikke eksisterte, og at symptomene var forårsaket av angsten TV-episoden hadde skapt hos seerne.

Det kan synes som det finnes et effektivt botemiddel mot nocebo. Forskningslitteraturen beskriver et tilfelle der en ung mann som deltok i utprøving av et nytt legemiddel, forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Han ble alvorlig syk, men kviknet raskt til da legen fortalte ham at pillene han hadde slukt, var placebopreparater.

Under et massehysteri i frie samfunn vil det vanligvis være en gruppe mennesker som fortsetter å leve som normalt. Hvis faren er innbilt eller overdrevet, vil disse klare seg bedre enn hysterikerne. Dette kan bidra til å redusere angsten, og hysteriet vil kunne avta noe. I slike samfunn vil det også være differensiert informasjon tilgjengelig som kan lette på konformitetstrykket. Tilstrekkelig informasjon vil gjøre det mulig å foreta fornuftige risikovurderinger. Angsten hos hysterikeren vanskeliggjør risikovurderingen, men i frie samfunn finnes en rekke mekanismer som reduserer stress og demper angsten.

Men massehysteriet kan også spre seg blant makthaverne. I en stor og velorganisert stat kan maktapparatet bli infisert av hysteriet og innføre tiltak som rammer hele befolkningen og medfører enorme skadevirkninger. Slike tiltak kan bidra til å fjerne de stressreduserende mekanismene som finnes i frie samfunn og snarere øke angsten i befolkningen. Ettersom staten har monopol på tvangstiltak, blir ikke alternative metoder forsøkt. Avvikende oppfatninger blir heller undertrykt, og folks tilbøyelighet til konformitet fører til ytterligere spredning av hysteriet.

Når media i tillegg er en del av den rådende ideologi og bruker representanter for statsmakten som kilder og sannhetsvitner, er det ikke rart at disse fremstilles som redningsmenn. Medias rolle blir å opprettholde frykten ved stadig å minne befolkningen på en dødelig fare. Derfor produseres skremmebilder på løpende bånd.

Det er vanskelig å rokke ved autoriteten til en stat som sørger for sine borgeres ve og vel fra vugge til grav. Dette gjelder også når den forteller oss om en forferdelig trussel vi står overfor. Før folket gikk over til å tro på staten, trodde det på Gud og livet etter døden. Det siste kan ikke staten tilby oss, men det svekker ikke dens posisjon – snarere tvert om. Nå er det jo virkelig grunn til å frykte døden og bevare helsa. Så da ofrer vi friheten.

Men hva om staten ikke bare har gode hensikter? I fjor ble det lekket et dokument fra det tyske innenriksministerium. Her fremkommer det at for å oppnå ønsket sjokkvirkning i samfunnet må frykten for kvelning brukes fordi dette er en urangst hos menneskene. Videre skulle dårlig samvittighet og skyldfølelse innpodes i barn ved å fortelle dem at de kunne drepe sine foreldre på en grusom måte hvis de lekte med andre barn. Folk skulle også fortelles at de kunne dø plutselig og uventet lenge etter at de hadde vært smittet av koronavirus og tilsynelatende var friske. Alle tiltakene gikk ut på å skape frykt i befolkningen fordi politikken ellers ikke ville la seg gjennomføre.

