I de største byene i Australia tok flere titalls tusen mennesker til gatene for å demonstrere mot myndighetenes strenge coronatiltak. Nesten halvparten av landets befolkning er nå i lockdown.

I Sydney ble flere arrestert i forbindelse med demonstrasjonen. De skal ha kommet i klammeri med politiet som hadde møtt opp med skjold og batonger.

Americans, when you watch Australian cops bashing the crap out of Aussies for exercising their right to protest, I just want to remind you that Australians are completely disarmed.

News.com.au anslår at 15.000 mennesker deltok i marsjen. Andre mener det var opp mot 50 000 mennesker.

Mange ropte slagord mot myndighetene og nedstengingen, og hadde hadde plakater med påskriften «Frihet».

Avisen skriver at flere videoer er lagt ut på sosiale medier som viser gatene fulle av demonstranter. Videoene viser også sinte demonstranter som kaster gjenstander på politiet.

You want to only work for one side of politics, you own the rewards pic.twitter.com/uilsW9TnbF #sydneyprotest

Jakter alle som deltok

Den såkalte «Delta-varianten» av coronaviruset har ført til økning av smittetilfeller i Australia, som for tiden er inne i vinter-sesong.

Smitteøkningen har gjort at myndighetene har beordret en streng lockdown i store deler av landet.

Politiet i Sydney annonserte i etterkant at de vil jobbe for å identifisere absolutt alle som deltok i demonstrasjonen. De hevdet at demonstrasjonen var et såkalt «super-spreder-arrangement».

Flere videoer av demonstrasjonen følger.

Thousands of people demonstrate in #Sydney and #Melbourne in Australia against the strict containment imposed in the two largest cities in the country. Clashes broke out with the police. Dozens of protesters were arrested #sydneyprotest #manifs24juillet pic.twitter.com/8cw9EDwDdA

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) July 24, 2021