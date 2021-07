annonse

I Bergen har de begynt å gi Moderna-vaksine som andredose til folk som har fått Pfizer-vaksine i førstedosen.

Bergens Tidende skal ha fått flere henvendelser fra folk som er skeptiske å blande de to koronavaksinene.

– Av alle som vaksinerte seg torsdag og fredag, valgte i underkant av 20 personer å forlate vaksinasjonsstasjonen. Resten valgte å ta vaksinen, sier Hossein Tehrani, driftssjef ved vaksinestasjonene i Bergen.

Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) mener det ikke har noe å si om man får dose to med Moderna-vaksinen når den første var Pfizer.

– Vi regner disse som likeverdige, med samme effekt og samme bivirkninger. Flere land gjør som oss og mikser de to vaksinene. Siden vaksinene er nesten helt like, er det ventet at kombinasjonen gir like god beskyttelse som to doser av samme type, skriver Aavitsland i en epost til BT.

FHI sier de ikke kan garantere at folk som takker nei til Moderna som andredose vil bli tilbudt Pfizer ved en senere anledning, melder NTB.

