Medier 24 vil ha hjelp fra publikum til å avdekke mediers eventuelle overtramp i deres dekning av 22. juli.

– Vi i Medier24 ønsker å ettergå langt flere artikler som er publisert siden den grusomme dagen, men vi trenger din hjelp. Ifølge vårt medieovervåkningsverktøy er det publisert over 315.000 artikler om 22. juli siden 2011. Det sier seg selv at det blir en svært krevende jobb, så vi ønsker din hjelp, skriver Medeier 24, og oppfordrer folk til å melde fra:

– Har du sett artikler som du reagerer på? Har du selv vært kilde i en sak som du mener vi bør ettergå? Har du en historie fra et intervju eller opplevelse med en journalist som du mener vi bør se nærmere på? Er det debattinnlegg der ute som inneholder faktafeil eller formuleringer du mener aldri burde vært publisert?

– Da ønsker vi å høre fra deg. Vi har nå opprettet e-posten [email protected], så du kan sende oss opplysninger, saker, historier eller andre ting som du mener fortjener journalistisk ettergåelse.

De nevner at Dagens Næringsliv og Aftenposten har beklaget

Aftenposten skrev at fergen til Utøya forsvant, og hvorfor det skjedde. Avisen refererte til politiavhør, der det blant annet kom frem at kapteinen ville snu. Det har avisen beklaget, og mener i dag at slik informasjon ikke skulle ha vært publisert. Nå vil Medier 24 finne ut om andre aviser også har skrevet om ting som er upassende.

Slik sett kan man rapportere om at NRK inviterte advokat Brynjar Meling der han overfor daværende partisekretær Raymond Johansen sa at flere av hans klienter hadde uttrykt noe om at fergen forsvant.

Det kan også rapporteres om medias overforbruk av eksperter som satte en passer i soloterroristen og dro en stor sirkel rundt; alle innenfor denne fiktive ringen fikk så hatten passet. Det bidro til en svekket forsoning.

Men vi vet så inderlig vel at ovennevnte ikke vil bli tatt opp til debatt.

