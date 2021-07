annonse

annonse

Tyskland vurderer å innføre restriksjoner for dem som ikke er vaksinert mot koronaviruset.

Dersom deltavarianten av viruset sprer seg i Tyskland i ukene og månedene som kommer, kan det bli aktuelt å nekte uvaksinerte adgang til barer og andre steder der mennesker omgås, sier Helge Braun til Bild am Sonntag, skriver NTB.

Les også: Corona-restriksjoner: Tysk politi får kritikk for voldsbruk mot demonstranter

annonse

– Det betyr at visse steder som restauranter, kinoer og idrettsanlegg ikke lenger vil være tilgjengelig for uvaksinerte, selv ikke for dem som er testet. Risikoen for alle andre vil være for høy, sier Braun, som selv er lege.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474