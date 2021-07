annonse

Da jeg leste Geir Hasnes’ innlegg «De som tror på klimakrisen kan ikke tenke» slo det meg at jo det kan de, men de kan neppe tenke selvstendig!

For hele «klimakrisen» er blitt en krise for vår evne til selvstendig tenkning. Det er som om mobberen i skolegården får med seg alle de som også ønsker å være kule til å gjøre de samme dumme tingene, som alle vet vil koste skjorten, men ingen tør si stopp!

Befolkningen må igjen bære kostnadene av dette fjolleriet, og det er tilsynelatende ingen løsning i sikte for at høstens valg skal kunne fri oss fra dette kostbare åket.

For alle etablerte partier sier det samme. «Klima, klima og klima»! I det minste gjorde Trine Skei Grande dette eksplisitt og ingen har sagt henne i mot, ingen.

I uken som var forsøkte tidligere NOPEF/IndustriEnergi-leder seg på å henge ansvaret for de høye strømprisene på FrP. Jo, Leif hadde rett i at Tord Lien signerte avtalene som ga nye kraftkabler til kontinentet, og at Søviknes signerte ACER-avtalen som tok bort vår siste kontroll med vår krafteksport.

Alt dette er korrekt Leif, men både AP og LO – og ikke minst IndustriEnergi, er jo selv tilhenger av vindmøller, ACER og karbonlagring til havs. IndustriEnergi ønsker helt klart at det blir boret en rekke brønner for å pumpe «farlig» CO 2 ned i Utsiraformasjonen, flere steder i Nordsjøen!

Dermed har dere dratt i samme retning Leif, du, Tord og Terje. Dere kjører frem klimasaken som om dette er hva Norge skal leve av i fremtiden, mens den etter hvert begynner å true Norges fremtid som industrinasjon.

Klimapolitikken deres har frarøvet oss, det norske folket, en strømpolitikk som ga oss et komparativt fortrinn i handel med våre naboer. Nå ser vi at prisene bare går opp og opp, og det eneste vi har igjen av tiltak er å devaluere vår valuta!

Hvor hjelpeløst er ikke dette? Norge blir dradd etter nesen av internasjonale hendelser og alt vi kan gjøre er å forsøke å betale oss ut av problemer vi har skapt selv!

Ja, hvor mye har vi ikke kastet bort på hjelpeløse prosjekter i andre land som vi overhodet ikke har fått noe igjen for? Nylig klarte Erna å sende ytterligere 10 MRD ut av landet for å «hjelpe» u-land med å «håndtere» klimakrisen. Men, vi klarer ikke å håndtere klimakrisen selv! Ingenting av det vi gjør har noen som helst effekt på klimaet annet enn vi ødelegger norsk natur, både til lands og til havs.

Norges bidrag til verdens CO 2- utslipp er kun 0,015%, men likevel skal landet belemres med drakoniske tiltak innenlands og utenlands. Vi lever i fornektelsen over vår egen skogs bidrag til oppfyllelsen av Paris-avtalen. Hadde vi tatt den i betraktning, hadde kravene til våre egne kutt i CO 2- utslipp blitt redusert til en fjerdedel av det vi nå regner!

Dette er ikke annet enn svindel overfor det norske folk. Et folk som blir ilagt byrder det ikke behøver å slite så tungt med å bære hadde vi regnet inn skogens bidrag. Da hadde vi nå vært i mål og kunne kuttet ut videre utbygging av flere vindmøller, men likevel oppfylt Paris-avtalen.

Dessverre så ønsker verken de etablerte regjeringspartiene AP eller FrP dette, de har av en eller annen uforståelig grunn funnet ut at det er viktigere å ødelegge Norges sterkeste kort i den tro at EU vil se med blidere øyne på oss. Hvilken illusjon!

Resultatet av dette fjolleriet er at Erna risikerer å bli ansett som Norges dårligste statsminister noen sinne. Ja, verre enn Jagland!

Hun er den eneste statsminister som har gjennomført en politikk som med hensikt har svekket vårt komparative fortrinn overfor utlandet, og hun har gjort dette til applaus fra venstresiden!

Jeg kan derfor ikke stemme på noen av regjeringspartiene eller FrP og AP! En stemme til SP blir også indirekte en stemme til AP, så derfor faller også SP bort for meg til tross for at SP hevder å ta mer hensyn til Norge enn til EU.

Mitt valg denne gang blir derfor Demokratene. Partiet har i det minste et godt program i motsetning til de ovenfor nevnte partier. Dette selv om partiets organisasjon ikke er helt på høyde med disses, ennå. Implementeres Demokratenes program vil en i det minste se en styrking av vårt nevnte komparative fortrinn, mot en videre svekkelse av dette under både Erna og Jonas.

Valget mitt er derfor svært enkelt, det blir Demokratene i september! Et parti for selvstendig tenkende mennesker.

