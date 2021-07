annonse

annonse

200 land samles for å drøfte den kommende hovedrapporten fra FNs klimapanel. Konklusjonene kan bli avgjørende for verdens klimapolitikk fremover.

– Rapporten dere skal sluttføre blir veldig viktig for hele verden, sa lederen for verdens meteorologiske organisasjon, Petteri Taalas, til over 700 delegater over Zoom da FNs klimapanel (IPCC) startet drøftingen av hovedrapporten mandag.

– IPPCs vurdering er avgjørende for at klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november blir en suksess, la han til.

annonse

Ifølge NTB har rekordvarme hetebølger, flom og tørke på tre kontinenter de siste ukene økt presset på verdens klimapolitikk og understreket ansvaret for menneskeskapte klimaendringer.

– I årevis har vi advart om at alt dette var mulig, at alt dette ville komme, sa FNs klimasjef Patricia Espinosa i en uttalelse.

Rapporten

annonse

Klimapanelets neste rapport er den sjette i sitt slag og publiseres i 2021 og 2022. Mer enn 700 eksperter fra 90 land, inkludert 19 fra Norge, legger grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk, skriver Miljødirektoratet.

Den første delrapporten, om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget, utgis i august. Det er den panelet møtes digitalt for å diskutere mellom 26. juli og 6. august.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474