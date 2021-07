annonse

annonse

Fremskrittspartiet vil forsøke å forhindre segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll og radikalisering. Men Lars Gule er uenig.

Bakgrunnen for forslaget er at barn overnatter i Det Islamske Kultursenters lokaler og at myndighetene heller ikke har ført tilsyn med trossamfunnets SFO-aktivitet.

– Lovendringen vil gjøre det mulig å stoppe muslimske SFO-tilbud med overnatting, ifølge Frp-politiker Himanshu Gulati. Men vedtaket har blitt forsinket.

annonse

Les også: Jon Helgheim (Frp) om koran-SFO og berøringsangst: – KrF er en bremsekloss

Lars Gule ved OsloMet har sin egen teori, han tror et slikt lovforslag vil stride imot menneskerettighetene.

– De ser nå at dette blir meget problematisk. Å forby noen å gi et tilbud til foreldre om ulike sosiale aktiviteter for deres barn og unge, inkludert overnatting eller leiropphold, er i strid med grunnleggende frihetsprinsipper, sier han til Vårt Land.

annonse

Gule tenker at politikerne har glemt menneskerettighetsperspektivet, men nå som forslaget skal utarbeides av barne- og familiedepartementet, har det oppstått vanskeligheter.

– Heldigvis finnes det dyktige byråkrater som kanskje skjønner at dette går over stokk og stein, tror han.

Les også: Lars Gule: Islam har omfattet forakt for ikke-muslimers tro

Han sier også at en lov som skal begrense muligheter for tilbud som muslimsk SFO også går på religionsfriheten løs.

– Å hindre muslimske institusjoner i å tilby unge overnatting strider mot både foreldrenes og barnas rett til privatliv, er mot religionsfriheten, og friheten til å være annerledes og å gjøre noe annerledes, sier Gule, og legger til:

– Hvis Frp får det som de vil, risikerer Norge nye tap i menneskerettighetsdomstolen, mener Gule.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474