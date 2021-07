annonse

Mener tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var kraftselskapenes mann.

Strømprisen i Sør-Norge har det siste halvåret ligget mellom 50 til 100 prosent over prisen i Midt-Norge. Helt siden desember 2020, da kraftkabelen til Tyskland kom i drift, har «strømprisen sør for Dovre jevnt over vært høyere enn i resten av landet,» skriver Magne Vågsland, som er leder i Naturvernforbundet i Trøndelag i et innlegg i Klassekampen.

Strømprisen i 2. kvartal var nesten syv ganger så høy som på samme tid i fjor, skriver Europower.

Vågsland mener kraftprodusentene i sør «sannsynligvis holder igjen på vannet mens de venter på at kabelen til England kommer i drift i oktober.»

Fra 2 til 20 øre per kilowattime

«Med kraftkabelen til Tyskland har kapasiteten for eksport frå Sør-Noreg auka med 25 prosent. Aldri tidlegare har gjennomsnittsprisen i første kvartal vore høgare. Tidlegare var det snakk at fleire kablar kunne gje prisauke på to til tre øre per kilowattime. Når vi ser utviklinga dette halvåret er det kanskje meir realistisk med 20 øre per kilowattime. Det var nok dette tidlegare olje- og energiminister Tord Lien og regjeringa håpa på då dei i 2013 gav konsesjon for kabel til Tyskland og England,» fortsetter Naturvernforbundets mann i Trøndelag.

Vågsland påpeker at Tord Lien kom fra stillingen som direktør i Trønder Energi da han var olje- og energiminister i 2013. Lien «satsa på at det skulle bli meir fart i utbygginga av vindkraft. Dessverre har han fått rett, med den fylgje at store naturområde er rasert av vindindustri.»

Vågsland tror ikke at det er hensynet til klimaet som styrer energipolitikken som styrer energipolitikken, men «kraftbransjen som brukar makta til å få opp eksportkapasiteten og auka forbruk. Det er jo derfor dei engasjerer seg for elektrifisering av sokkelen og nye energisluk som datasenter, hydrogen- og batteriproduksjon.»

– Den auka inntekta til kraftbransjen kjem ikkje frå inntekta av eksport, men frå norske forbrukarar som må betale for høg importert pris, avslutter Vågsland.

