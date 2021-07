annonse

Nettavisens kommentator MortenP skrev at Sylvi Listhaug er ond, og ble møtt med heiarop og applaus fra ytre venstre på sosiale medier. Er det greit fordi det er Frp?

– Jeg tror faktisk Silvi Listhaug er Norges ondeste, mest spekulative og mest kyniske politiker, skrev MortenP i Nettavisen.

– Gruer meg til fremmedfrykten som vil øke, innvandringsdebatten som vil komme og de nasjonalistiske undertonene som med jevne mellomrom vil bli spydd ut som medmenneskelig gift fra et parti uten hjerte for andre enn seg selv.

Nå har han fått svar fra Frp.

– MortenP finner det i et innlegg i Nettavisen fredag ettermiddag like godt å kalle Frp-leder Sylvi Listhaug for ond, at hun sprer gift, og at Frp ikke har hjerte for andre enn seg selv. Et glitrende eksempel og forbilde for barn og unge som ønsker å delta i demokratiet der altså, skriver generalsekretær Frp, Finn Egil Holm, i Nettavisen.

– Kommentaren blir møtt med heiarop og applaus fra ytre venstre på sosiale medier. «Sylvi Listhaug må være først i køen når giljotinen hentes frem», skrives det eksempelvis.

Holm slår fast at det i skrivende stund hadde gått over 48 timer etter at dette helt hinsides innlegget ble publisert. Bortsett fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, har det så vidt han bekjent vært stille fra politikere, kommentatorer og andre som vanligvis er kjapt ute.

– Man skal selvsagt være relativt sneversynt for å ikke merke seg kontrasten til hvordan hele det offisielle Norge, inkludert vi i Frp, med rette har slått ned på hets av andre politikere, sist rundt hetsen mot Lan Marie Berg fra MDG.

Han skriver videre at stillheten kan ikke bety annet enn at politiske konkurrenter, politiske motstandere og landets kommentatorer synes kommentaren til MortenP, der han altså påstår at Sylvi Listhaug er ond og sprer gift, er innenfor.

– Hvordan dette innlegget er et bidrag til å heve debattnivået og unngå ytterligere polarisering er ikke jeg kar om å skjønne. Men, jeg skjønner såpass at når det møtes med dundrende taushet fra et samlet politikk- og presse-Norge er det fordi det tross alt gjelder oss i Frp og personen Sylvi Listhaug spesielt, skriver han, og legger til:

– Det er selvsagt lov å være dypt uenig i Frps politikk. Det fantastiske med demokratiet er at vi kan ha et offentlig ordskifte og få debattert våre ulike meninger. MortenP velger derimot å male hat med bred pensel, og beskylde Frp for å ha hjerte bare for oss selv. Det er elleville påstander.

