Over 100 000 deltok i demonstrasjon mot Frankrikes nye vaksinepass. Hos nyhetskanalen TV 2 blir hele gjengen stemplet som «høyreekstreme».

«Anslagsvis 160.000 mennesker demonstrerte flere steder i landet mot at president Emmanuel Macron innfører krav om helsepass for å komme inn på blant annet restauranter og andre offentlige steder», skriver NTB i en pressemelding.

«Frihet, frihet» ropte flere av demonstrantene, som bar plakater mot «Tyrannen Macron» og budskap som «Farmasigigantene legger friheten i lenker» og «Si nei til skammens pass».

Paris France, hundreds of thousands protest in streets against Coronavirus tyranny… pic.twitter.com/HDG1mfuR2h — Marjolein (@Marjole11391806) July 24, 2021

«Høyreekstreme»

Andre norske medier har valgt å lage sin egen variant av pressemeldingen fra NTB og har hentet informasjon fra utenlandske medier som fokuserer på vold under protestene.

TV 2 stempler titusenvis av mennesker som «høyreekstreme» i sin artikkel.

«Den ytre politiske høyresiden i Frankrike har den siste tiden markert seg sterkt mot et helsepass for korona og krav om vaksine», skriver TV 2 og legger til følgende informasjon:

«Ifølge AP er det høyreekstreme aktivister og medlemmer av Frankrikes «gule vester»-bevegelse som står bak brorparten av demonstrasjonene».

Det finnes ingen tilleggsinformasjon fra TV 2 om hvem disse angivelige høyreekstremistene er.

«Vaksinemotstandere»

Statskanalen NRK har også omtalt demonstrasjonen i Paris. De har ikke skrevet at det var «høyreekstreme» som protesterte. Men de har omtalt andre demonstranter, som ikke ønsker vaksinetvang, for «vaksinemotstandere».

Det er gjort flere intervjuer med personer som protesterer i diverse land at de ikke er i mot vaksiner, men at de er skeptiske til coronavaksine og obligatorisk vaksinering.

På twitter er det lagt ut tusenvis av bilder og video av demonstrasjonen i Paris som viser personer av alle hudfarger, kjønn og aldersgrupper.

Majoriteten av de som demonstrerte i Frankrike lørdag var fredelige.

Det har vært store protester mot lockdown over hele verden i helgen.

Vedlagt ligger video fra forskjellige byer.

London:

Milan:

Milan Italy pic.twitter.com/406D7zhb4U — Awakened World & Lawyers of Light (@AwakenedOf) July 24, 2021

Irland:

This was as long as I could video. Massive huge crowds. Well done folks 💪💪proud day today in ireland 🇮🇪 pic.twitter.com/c6LpAVjJpX — Gary Dempsey (@Dempz8) July 24, 2021

Sydney:

NEW 🚨 Scenes from large anti-lockdown protest rally in Sydney, Australia pic.twitter.com/THIKJKXOHK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 24, 2021

Madrid:

