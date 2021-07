annonse

Den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, går egne veier for å forsøke å få kontroll på masseinnvandringsbølgen som skyller over USAs sørgrense.

Under et intervju på Fox News-programmet Sunday Morning Futures søndag, avslørte Abbot at Texas har begynt å arrestere og fengsle ulovlige innvandrere for å forsøke å bekjempe den pågående grensekrisen – gjort mer prekær av coronaviruspandemien.

Texas-guvernøren fremhevet at president Joe Bidens «fang-og-slipp»-politikk «åpner flomportene for folk som kommer fra land der det er ekstremt lave vaksinasjonsrater.» Abbott ser derfor ingen andre løsninger enn å ta saken i egne hender.

–Texas leker ikke lenger butikk. Jeg har satt inn Nasjonalgarden, i tillegg til Texas’ departement for offentlig sikkerhet. Vi har et nytt program på plass fordi Biden-administrasjons plan er å fange og løslate. Texas-planen er å fange og fengsle, så vi arresterer og fengsler, forklarte han.

Abbott opplyste at programmet allerede har blitt iverksatt.

– Det tok noen uker å få det på plass fordi vi faktisk måtte sette opp et helt nytt system. Vi måtte få med dommere i prosessen. Vi måtte åpne et tidligere fengsel som nå rommer 1000 fengselssenger, som vi begynner å fylle opp. Vi arresterer folk hver eneste dag, sa han og presiserte:

– Fordi jeg har erklært situasjonen som en nødsituasjon, er straffen for forbrytelsen blitt doblet, så vi kan sette ulovlige innvandrere i fengsel i et halvt eller ett år.

