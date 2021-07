annonse

annonse

Velstående politikere i Uganda får utdelt biler, mens norske skattebetalere punger ut i statlig bistand.

Al Jazeera rapporterer at ugandiske parlamentspolitikere har fått en sum tilsvarende 500 000 kroner hver seg, for å kjøpe bil. Dette har vekket sterke reaksjoner i det fattige landet, der over 34 prosent av befolkningen lever på under 1,25 amerikanske dollar per dag.

Også i Norge reageres det. Sløseriombudsmannen setter bilkjøpet i sammenheng med norsk bistandspolitikk, i et innlegg på Facebook.

annonse

– De 529 folkevalgte i Ugandas parlament fikk nylig cirka 500.000 kroner hver for å kjøpe seg bil. Dette til tross for at de allerede tjener tilnærmet like mye som sine norske stortingskollegaer, cirka 100 ganger så mye som lærere i landet, skriver Sløseriombudsmannen.

– Samlet koster dette nesten like mye som de 312 millioner skattekronene vi ga i bistand til Uganda i fjor.

annonse

Høy stat-til-stat-bistand

Stat-til-stat-bistand, altså direkte overføringer fra den norske staten til offentlig sektor i mottagerlandene, har sunket kraftig de siste årene. Offentlig sektor i Uganda mottok imidlertid 107 millioner kroner fra Norge i 2019, ifølge Norad.

– Det er uakseptabelt for en regjering å kjøpe luksusvarer til en liten gruppe i parlamentet som fortsetter å motta en månedslønn på mer enn 30 millioner shilling (omtrent 75 000 kroner, red. anm.), mens befolkningen i hovedsak ikke klarer å brødfø seg selv, sier Aner Nana Namata, som er direktør i organisasjonen Union of Human Rights Defenders Uganda.

Arbeidstagere som utfører manuelt arbeid tjener i snitt omtrent 247 kroner i måneden i Uganda. Lærere tjener i snitt cirka 662 kroner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474