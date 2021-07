annonse

Verden har bestandig bestått av mennesker med mot og integritet, og vice versa- mennesker som er feige og ikke er noe annet enn et moralsk kadaver. Og noen midt imellom selvfølgelig.

Andelen tøffe/feige har endret seg med tiden, i dag er nok andelen feiginger betraktelig større enn hva den engang var, og de feige er i tillegg mye feigere i dag. For et par hundre år siden begynte de tøffeste å kritisere, krenke og latterliggjøre kristendommen, dette som et ledd i å få sekularisert kristendommen og gjøre den ufarlig.

De tannløse uten ryggrad og baller den gang holdt kjeft, de var for feige til å være med å sekularisere kristendommen. De tøffe stod på sitt og etter et par hundre år med kamp så kunne Hvermannsen ha et avslappet forhold til religion- man kunne kritisere, krenke og latterliggjøre religion uten negative konsekvenser for seg og sine omgivelser.

Filmen Life of Brian ble forbudt da den kom (1980), ble lovlig senere på året, men vi fikk dessverre kun et par tiår med dette avslappede forholdet til religion, for så sent som i 2009 ville den rødgrønne regjering utvide rasismeparagrafen og igjen gjøre angrep på religion straffbart. Dagens feiginger er så mye verre enn den gangs feiginger, den gang holdt feigingene i det minste kjeft når de var redde.

Se video: Christian Tybring-Gjeddes klare advarsel mot krenke-tyranniet



De tannløse i dag uten ryggrad og baller nøyer seg ikke med å holde kjeft når de er redde, men «angriper» t.o.m. de få som våger å stå opp mot de religiøse kreftene. Jeg snakker nå selvfølgelig ikke om kristendommen, men islam. Kristendommen er i dag ferdig krenket og ufarliggjort som religion, men islam er ikke det – den er overhodet ikke sekularisert. De som kritiserer islam i dag blir av de feige ofte kalt rasister og de feige motarbeider de få som prøver å sekularisere islam.

Ikke er de bare feige, men de er hyklerske i tillegg- de elsker Arnulf «Kristendommen den 10. landeplage» Øverland, men hater Hege «islam den 11. landeplage» Storhaug. Om Kurt Westergaard (RIP) hadde levd for 100 år siden, hadde karikert Jesus og måtte ha beskyttelse 24/7 mot religiøse ekstremister, så ville han i dag sannsynligvis vært tidenes største helt hos venstresiden.

Litt av et paradoks – det var venstresiden som kjempet frem slik at det ble det ble ufarlig å kritisere religion, og det er venstresidens politikk som i dag er skyld i at det ikke lengre er trygt å kritisere religion. Jeg må ofte forklare idioter at jeg ikke har skiftet mening selv om jeg har beveget meg politisk fra venstre mot høyre, for jeg står på mitt – religion er noe dritt!

