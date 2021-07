annonse

Det mener tidligere erkebiskop av Canterbury, Sir Rowan Williams. Hun sammenliknes med profeten Jeremia

– Gud har reist opp en profet i Greta Thunberg på en måte som ingen kunne forutse. Hun har sagt ting som ingen andre kunne ha sagt. Takk Gud for henne!, sa han i et sirkustelt i Seljord.

Vårt Land skriver at det var under årets Korsvei-festival i Seljord at Williams kom med uttalelsen over videolink. På grunn av tiltak var det få deltagere i Seljord, men folk kunne sende inn spørsmål om temaet «å leve profetisk». Det var deltaker Simon Korsmoe som stilte spørsmål til Williams om Greta Thunberg.

– Jeg tror hun er et veldig godt eksempel på en profetisk stemme. Som Jeremia, ble hun som ung person reist opp for til å snakke til nasjonene. Jeg beundrer henne enormt, svarte Williams.

Korsmoe opplyser at spørsmålet om Greta Thunberg ble stilt under Williams’ bibeltime om profeten Jeremia.

– Jeremia ble ikke akseptert fordi han snakket tydelig fra Herren imot makten. Jordisk makt og åndelig renhet står ofte i motsetning, sier Korsmoe.

Han mener at Greta Thunberg står i en liknende posisjon som Jeremia.

– Den parallellen så Williams også med én gang, sier Korsmo.

