annonse

annonse

Den tyske legen og biokjemikeren som skriver under navnet Jochen Ziegler, stiller spørsmålet om hvorfor vaksinerte dør av covid. Han tar utgangspunkt i en israelsk studie der fullvaksinerte med Pfizer-BioNTech, som ble svært syke eller døde av covid, undersøkes.

Nesten alle var overvektige, hadde høyt blodtrykk, diabetes eller led av andre alvorlige sykdommer. En stor andel av dem gikk også på immundempende medisiner. De som ble spesielt alvorlig syke eller døde, hadde lite antistoffer mot Sars-CoV-2-piggproteiner som mRNA-vaksinen skal stimulere til produksjon av. Disse pasientene var like andre som ble innlagt på sykehus som følge av covid-19. Dødeligheten var også omtrent den samme som blant uvaksinerte innlagte på grunn av covid-19.

Disse pasientene dør fordi de har et defekt immunforsvar. En vaksine, som skal stimulere immunsystemet, virker ikke når immunforsvaret ikke fungerer. Derfor vil det heller ikke la seg bevise at vaksinen redder liv. Det blir også galt å skylde på mutasjoner. Vaksinen reduserer imidlertid risikoen for milde eller middels alvorlige symptomer fordi den virker hos mennesker med et intakt immunforsvar. Disse har imidlertid lite behov for vaksinene da de også ellers ville ha overlevd en infeksjon.

annonse

Risikoen for å dø etter å ha blitt smittet av koronaviruset er rundt en promille. Ettersom mRNA-vaksinene er 200-ganger dødeligere enn etablerte standardvaksiner, og vi ennå ikke kjenner senvirkningene av injeksjoner med mRNA-instruksjoner om piggproteinproduksjon i cellene, utsetter altså unge og friske mennesker seg for en større risiko for å dø eller få en kronisk sykdom ved å ta vaksinen enn å la være.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474