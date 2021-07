annonse

Sp-politiker Jan Bøhlers initiativ «Trygg by med Jan» har fått mangeårig Høyre-velger Jan Petter Sissener til å støtte Oslo Senterparti med 100 000 kroner.

– Det er det jeg i første omgang har støttet. Oslo har sklidd ut i alle retninger, dessverre. Derfor må vi ha Jan Bøhler inn på Tinget, sier Sissener til Nationen, og legger til:

– Han vil gjøre en forskjell for Oslo by, der man har feilet med integreringen. Få har den detaljkunnskapen som Jan har om dette. Dernest støtter jeg det Sp står for, selv om jeg naturligvis er uenig med dem i skattepolitikken.

Han innrømmer at han er i tvil over hva han skal stemme, men avviser ikke at han kan komme til å stemme på Vedum.

Norske interesser

– Det å sette norske interesser først, det tror jeg er en nødvendighet. Jeg liker satsingen Sp har på distriktene. Jeg tror framtiden ligger der, og ikke i byene, sier Sissener.

Sissener sier at han alltid har stemt på Høyre tidligere, men at han har vært «såpass frustrert under Erna» at han nå er «helt åpen». Han mener at Vedum er en vel så god statsministerkandidat som Erna Solberg.

– Dersom jeg innser at høyresiden og den sittende regjeringen er tapt, kan jeg komme til å stemme på Vedum, for å få et sterkt Senterparti, uavhengig av regjeringskonstellasjon, forklarer han videre til avisen.

– Jeg tror at Vedum blir en god statsminister hvis han lener seg til høyre.

Sissener håper på et samarbeid mellom Høyre og Sp.

– Hvis Vedum står ved det at det å samarbeide med SV, MDG og Rødt, er uaktuelt. Landet får en bedre politikk hvis Sp samarbeider med Høyre, sier Sissener med henvisning til næringspolitikken.

Ikke usunt med EU-skepsis

«Litt skeptisisme til EU og EØS» er ikke usunt, mener han:

– Jeg tror at mange ser at vi er tjent med EØS-avtalen. Men det jeg er veldig skeptisk til, er det enorme EU-byråkratiet og de vanvittige merkostnadene dette medfører. Det er ikke holdbart over tid, mener han.

– Gavner ACER egentlig nordmenn og norsk næringsliv? Det er ikke slik at de som sitter i Brussel, er så mye flinkere enn oss, avslutter han.



