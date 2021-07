annonse

Israels ferske statsminister, Naftali Bennett, har angivelig sagt på interne regjeringsmøter at Iran akselererer sine tiltak på atomfronten.

Israel Hayom melder at til tross for stilheten over de mange samtalene rundt Irans atomprogram som har funnet sted i Wien over de siste månedene, betyr det ikke at Teherans atomprogram står på stedet hvil.

Jerusalem sendte derfor nylig en dyster advarsel til Washington, hvor det ble fremhevet at Iran er på randen til å bli en «atomterskelstat», som vil gi landet kapasiteten til å produsere atomvåpen hvis ønskelig.

Flere ledende personer i den israelske regjeringen – inkludert utenriksminister Yair Lapid og forsvarsminister Benny Gantz – har videreformidlet den jødiske statens bekymring til sine amerikanske kollegaer – inkludert utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

– Det må skje noe med tanke på forhandlingene med Iran. Denne «limboen» kan ikke fortsette i en tid når Iran rykker raskt fram til et punkt hvor det har blitt en atomterskelstat, sa en høytstående ikke-navngitt israelsk diplomat til Israel National News.

Atomambisjoner

Den islamske republikken Iran anså i 2018 at atomavtalen med verdens stormakter (JCPOA) var ugyldig som følge av at tidligere president Donald Trump hadde trukket USA ut av avtalen. Trump viste til at Iran brøt med de avtalte kjernefysiske tersklene, samt bekymringer over landets ballistiske missilprogram.

Israel har lenge advart USA og det internasjonale samfunnet om Irans atomambisjoner. Tidligere denne måneden dro landets hærsjef, Aviv Kohavi, til Washington for å orientere amerikanske tjenestepersoner om situasjonen. Han rettet også hard kritikk mot Biden-administrasjonens plan om å gjeninnføre atomavtalen med Iran.

