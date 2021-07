annonse

Lan Marie Berg fra MDG sier at vi har blitt advart mot en varmere og våtere verden. Denne sommeren har vi igjen sett ekstreme versjoner av begge deler.

Berg nevner flom i Tyskland og skogbranner i Canada samt varme i Sibir. Hun sier at scenene på nyhetene er grufulle. Mest skremmende er klimaforskerne som sier at dette er verre enn de har fryktet.

– For meg finnes det ingenting mer urealistisk enn å fortsette å pumpe atmosfæren full av klimagasser og fortsette rovdriften på naturen, skriver Berg i Aftenposten, og kommer med en advarsel:

– Konsekvensene av dette livsfarlige eksperimentet vil ikke bare ramme noen andre mennesker, i andre land, i en fjern fremtid. Det rammer oss i dag, og det vil bare bli verre om vi ikke endrer kurs vanvittig raskt.

Lan Marie Berg skriver at de som opplever den varmeste sommeren i sitt liv, vil nok finne ut at den vil være den kaldeste i resten av livet. Hun sier hvis alle andre land fører den samme klimapolitikken som Norge, ligger vi an til opp mot tre graders global oppvarming.

– Det er et paradoks at det ofte er MDG som blir kalt urealistiske når vi foreslår å stanse norsk oljeleting og andre nødvendige grep for å kutte klimautslipp. Når vi foreslår å redusere kjøttforbruket, blir vi latterliggjort. Når en MDG-politiker frykter for fremtiden og er usikker på om hun ønsker seg barn, blir hun hengt ut, sier hun, og legger til:

– Under pandemien ble høye smittetall møtt av tverrpolitisk enighet om umiddelbare og kraftfulle tiltak for å begrense smittespredningen. Så langt er svaret fra våre såkalte ansvarlige politikere på det dødelige ekstremværet å gi fortsatt full gass i oljeindustrien.

Lan Marie Berg avslutter med å spørre hvor langt det må gå før Erna og Jonas skjønner alvoret.

