Mange norske muslimer ønsker at restauranter har klare rutiner for hvordan halal- og vegansk mat tilberedes.

I et mye delt innlegg på Facebook-gruppen Halalguiden , med over 23.000 medlemmer, forteller primus motor Shahzad Ghufoor at Burger King ikke kan garantere for såkalt krysskontaminering, skriver Vårt Land.

– Vi trenger alle bedre informasjon om hvordan maten blir tilberedt, slik at vi selv kan velge om vi vil spise der eller ikke. Dette gjelder ikke bare halal-mat, men også vegansk og allergivennlig mat, sier Ghufoor.

Hurtigmatkjeden opplyser at de ikke har plass til separate maskiner til steking og fritering, men at ingen av deres produkter kan klassifiseres som vegansk eller halal.

Olav Bæverfjord, sjef i Burger King Norge, sier i en epost:

«Slik den operasjonelle driften er lagt opp i dag, har vi ikke plass eller kapasitet til å ha separate maskiner og redskaper for tilberedning av halalmat.»

Lederen av Halalguiden står imidlertid på sitt.

– Vi som spiser halal, kosher eller vegansk, kan ikke bare endre matvanene våre. Derfor trengs det tilrettelegging, sier Ghufoor.

