Sjeføkonomi i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreassen er lite populær blant kryptoentusiaster. Etter en rekke tweets hvor han kritiserer kryptovaluta og kaller det svindel, har han møtt motbør.

– Jeg visste ikke at kryptomiljøet var så evangelisk av natur, sier han til E24.

Bitcoin, og annen kryptovaluta, er ingen finansielt aktiva. men et miljøskadelig forsøk på å loppe folk for sparepenger. Tenk pins fra lillehammer OL, frimerker, o.l.

Trist er det at sparemidler forødes i kryptoverden. https://t.co/1YSHLdwhAL — Jan L. Andreassen (@makroblogger) July 6, 2021

Andreassen sier at kona han er finsk, og at de derfor har «masse mummikopper hjemme». Disse har angivelig doblet seg i verdi under pandemien, registrerer han.

– Men kryptoverden er som mummikopper, man kan like gjerne kjøpe det. Det gir ingenting, og er ikke noe du trenger, sier Andreassen.

– Jeg tror kryptointeressen har mye med den frustrasjonen unge, intelligente mennesker har med avkastningsbildet nå om dagen, det er ingen renter å få og motgang i eiendomsmarkedet, sier Andreassen, og viser til et sitat fra milliardær Warren Buffet: «Ingen later til å være interessert i å bli rik sakte, alle skal tjene penger i en fei.»

VARSKO HER! Til alle mine venner i Bitcoin:https://t.co/xHWr2VX28o — Jan L. Andreassen (@makroblogger) July 18, 2021

Torbjørn Bull Jenssen er administrerende direktør i investeringsselskapet Arcane Crypto, Han sier har har prøvd å invitertere Andreassens til debatt, men uten å få svar.

– Men han svarer ikke, det er jo nærmest en monolog han driver med, sier Bull Jenssen til E24.

Prisen på bitcoin har blitt mer enn halvert siden toppen på 65.000 USD tidligere år og har falt under 30.000 USD, men de siste dagene har den gjort et hopp og ligger tirsdag formiddag på ca. 37.000 USD.

