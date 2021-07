annonse

Media og politikere står i kø for å fordømme HRS.

– På den innvandringsfiendtlige bloggen Rights.no har Storhaug og de andre skribentene i en årrekke hengt ut både muslimer som gruppe, islam og politisk spesielt Ap, skriver kommentator Hilde Øvrebekk i Aftenbladet, og tar i bruk kraftige ord:

– Men det er dessverre sånne forvrengninger av sannheten, hat mot andre grupper i samfunnet og konspirasjonsteorier man får servert nesten daglig av Human Rights Service (HRS), der Storhaug er en av to ansatte.

Øvrebekk skriver at da Ap-leder Støre ville frata HRS statsstøtten, beskyldte Sylvi Listhaug ham for å angripe ytringsfriheten. Kommentatoren hevder at det faktisk ikke er mulig å si at man jobber mot hat, rasisme og ekstremisme og samtidig støtte HRS med våre skattepenger.

– Det er ingen som vil ta fra verken HRS eller Storhaug ytringsfriheten, sier Øvrebekk, og legger til at det er fullt mulig å drive denne bloggen uten statsstøtte:

– HRS har, ifølge Filter nyheter, ikke publisert en eneste rapport, notat eller andre konkrete produkter siden 2015. I stedet fokuserer stiftelsen på nettstedet Rights.no og deling av disse tekstene på Facebook.

Øvrebekk skriver også at Hege Storhaug i boken «Islam – den 11. landeplage» bruker kilder som slutter seg til konspirasjonsteorien om «Eurabia», som forfatteren Bat Ye’or (et pseudonym for Gisèlle Littman).

– Denne konspirasjonsteorien hevder at europeiske politikere, akademikere og andre samfunnstopper samarbeider med arabiske land, statsledere og organisasjoner for å gjøre Europa til en islamsk koloni, skriver hun, og sier at det gjorde også 22. juli-terroristen i sitt manifest.

