annonse

annonse

Donald Trump holdt ikke igjen da han talte i Phoenix i helgen.

Talen ble holdt i Phoenix, Arizona, hvor det for tiden foregår en opptelling av stemmene i presidentvalget 2020. Trump uttalte at Demokratene stjal valget og at den nye opptellingen vil avsløre valgjuks.

Trump sa at «de uærlige mediene» vet at valget ble stjålet, men at de nekter å prate om det.

annonse

TRUMP: "The biggest thing that they want canceled is they don't want you talking about the election that just took place because they say: 'holy sh*t they caught us. They caught us.'" pic.twitter.com/nENnr8ve0W — Benny (@bennyjohnson) July 24, 2021

Trump omtalte også de nye klimatiltakene som angivelig skal «forhindre klimakatastrofe» i fremtiden.

«The new Green Deal» blir omtalt som «det grønne skiftet» i Norge, som også er med på klimatiltakene som skal «redde verden».

annonse

– Det er grønt bullshit. Det er det det er. Bullshit, sa Trump.

Trump on the Green New Deal: "It's Green New Bullshit. That's what it is— it's bullshit." pic.twitter.com/slUihBnhsY — Benny (@bennyjohnson) July 25, 2021

Trump talte til tusenvis av mennesker i delstaten Phoenix.

Du kan se hele talen, som varte i to timer, i sin helhet under.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474