Norske medier prøver å knytte coronademonstrasjoner til «høyreekstreme». Flere mener også at antall deltakere underrapporteres.

I helgen var det massive demonstrasjoner verden over i forbindelse med myndighetenes coronanedstengning.

Størst var protestene i Frankrike der det ble demonstrert i flere byer mot myndighetenes vaksinetvang for de som jobber som helsearbeidere. Loven om vaksinetvang ble godtatt mandag.

VG laget en artikkel om den nye loven der de hevdet at demonstrantene var «en sammensatt gruppe fra ytre høyre og ytre venstre».

Men hvor mange deltok i demonstrasjonene?

«Lørdag tok 161.000 demonstranter til gatene over hele landet, ifølge myndighetene. 11.000 av disse demonstrerte i Paris, der politiet brukte vannkanoner og tåregass for å bryte opp protestene», skriver VG.

Det er ikke lagt ved noen videoer eller oversiktsbilde over demonstrasjonen i Paris i VGs artikkel, som understøtter tallet om kun 11 000 demonstranter.

Faktisk

Internasjonale medier har også rapportert om lavt oppmøte. På Twitter er det imidlertid lagt ut flere videoer og oversiktsbilder der det påstås at langt flere enn 11 000 deltok i demonstrasjonen.

– Noen Fake news medier rapporterer at anti-vaksinepassdemonstrasjonen i Paris var liten. Vi har luftfoto som viser noe annet, skriver twitterprofilen Election Wizard som har lagt ved video av oppmøtet.

Videoen har blitt sett 1,3 millioner ganger.

Some Fake News outlets are reporting the anti-vax passport rally in Paris is small.

We have the aerial shots that prove otherwise…pic.twitter.com/naRF2W6gVd

— Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021