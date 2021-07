annonse

Stemningen var upåklagelig mellom verdensstjernen Viktor Hovland (23) og lagkamerat Kristian Krogh Johannessen (26) to dager før OL-starten i Tokyo.

De to nordmennene trente blant annet på putter og nærspill på Kasumigaseki Country Club før pressekonferansen med de to startet tirsdag ettermiddag lokal tid.

Golfbanen ligger en stor time unna sentrum i Tokyo med taxi. Med buss blir det enda litt lenger.

Fem TV-kameraer fulgte pressekonferansen, og til og med et par utenlandske journalister var møtt opp sammen med norsk presse.

Nøkternt sett er det nok ingen tvil om at Viktor Hovland er Norges største navn i OL sett med internasjonale øyne.

Hovland var aldri tvil om at han ville stille opp for Norge.

– Vi er oppvokst med mange norske gode vinterolympiere, men det har ikke vært så mange vinnere i sommer-OL. Vi skal prøve å endre på det, sa Hovland på pressekonferansen.

Til nå har golferne bodd på eget hotell 15 minutter unna banen, men de skal inn i OL-landsbyen etter hvert

Kjent lenge

Kristian Krogh Johannessen kom inn i turneringen via ranking og godt spill på challengetouren.

Han sier at han har kjent Viktor Hovland lenge. Det første møtet mellom de to var legendarisk.

– Jeg har kjent Viktor siden jeg var 13-14 år. Han kom opp som en «feit» liten unge og startet å spille riktig bra. Vi har hatt det veldig moro i mange år sammen, sa Johannessen.

Tonen mellom de to er tøff og uhøytidelig.

– Det spiller ikke noen rolle hvor du sover om du spiller så dårlig, var det første han sa til meg, lo Hovland.

– Det er slik sjargongen mellom oss er. Vi har det moro sammen, og selv om det kan høres tøft ut, så handler mye om humor da, sa Krogh Johannessen.

Større

Hovland håper å spille om seieren i Japan.

– Å vinne en Major er nok større for meg personlig og mange andre, men det er ikke sikkert at nordmennene er enig. Mange i Norge ville nok bli mer glad for en OL-medalje. OL er noe nytt, men mange av de beste i verden er med, og bare det å være en olympisk utøver er stort. sa Hovland.

Han forteller at alt har gått veldig fort for ham.

– For bare to år siden var jeg fortsatt amatør og spilte collegegolf. Jeg hadde et mål om å spille Major-turneringer og OL. Det har bare gått to år, og forhåpentlig kan jeg fortsette å pushe grenser.

Hovland tror konkurransen blir beintøff.

– Det er mange bra spillere med, og det er nok mange konkurrenter som ønsker å gjøre det bra. Men jeg følte at jeg begynte å spille bra i British Open sist uke, og jeg føler at formen begynner å komme. Gjør jeg mye av det jeg har gjort i det siste, så kan det bli moro på søndag.

Hovland er ranket som nummer 11 i verden, Krogh Johannessen som nummer 297.

