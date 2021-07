annonse

annonse

Nå er 3.433.640 personer vaksinert med første dose av coronavaksinen i Norge. Det fremgår av FHIs statistikk onsdag.

Samtidig har 1.749.548 personer fått andre dose.

Dette betyr at 63,7 prosent av befolkningen har fått første dose, mens 32,5 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

annonse

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 80,2 og 40,9 prosent.

FHI opplyser at 19.132 personer fikk første dose tirsdag, og 7.969 personer fikk andre dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (86,4 prosent) og Oslo (85 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (71,4 prosent) og Nordland (72,2 prosent). For andre dose ligger fylkene Innlandet (43,5 prosent) og Vestfold og Telemark (43,3 prosent) best an.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474