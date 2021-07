annonse

Leder av Antirasistisk senter mener verden er bedre rustet enn noen gang tidligere til å ta seg av flyktninger.

– Etter «flyktningkrisen» i 2015 har ikke europeiske land investert i å bygge kapasitet og beredskap til å ta mennesker imot på en verdig måte, men heller i tiltak for å stanse og presse flyktninger og migranter unna, skriver Rune Berglund Steen i Utrop, og mener at vi er paniske:

– Seks år senere er europeisk asylpolitikk stadig preget av panikken fra 2015, og i skremmende stor grad av underliggende strømninger av muslimfiendtlighet og en mer generell xenofobi.

Berglund Steen skriver at vi må avvikle horrible, asylfiendtlige tiltak. Han sier at det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at krigsflyktninger og torturofre drukner i tusentall på vei mot våre strender.

– Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at flyktningbarn leker i søppel og gjørme, at de sover vinteren gjennom i kalde telt, at de selvskader av fortvilelse, omgitt av piggtråd, slik situasjonen er på Lesbos, skriver han, og legger til:

– Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at man saboterer båter og straffeforfølger humanitære hjelpere. Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at asylsøkere møtes med mer eller mindre systematisk vold på yttergrensene.

Lederen av Antirasistisk senter mener at kampen for en mer human politikk må begynne med en kamp mot fiendebildene. Han sier at dehumanisering av mennesker på flukt skader vår egen evne til solidaritet, og vår vilje og evne til å se det handlingsrommet som faktisk finnes.

– Den individuelle asylretten – som land både i og utenfor Europa har trampet mye på de siste årene – er en av de viktigste menneskerettighetene som er etablert. Det er den eneste rettigheten man har i møte med stater som ofte har svært varierende holdninger til å hjelpe.

